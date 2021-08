“갤폴드3·플립3 무료체험” 삼성전자, 갤럭시 투고 서비스 운영

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 오는 11일 공개할 새로운 폴더블 스마트폰과 웨어러블 기기의 체험 서비스를 시작한다.

3일 업계에 따르면 삼성전자는 ‘갤럭시Z폴드3’와 ‘갤럭시Z플립3’ 등 공개를 앞둔 새로운 폴더블폰을 대상으로 '갤럭시 투고(갤럭시 To Go)' 서비스를 운영한다. 갤럭시 투고는 2박 3일간 스마트폰을 빌려서 무료로 체험해볼 수 있는 서비스로 이번 갤럭시 투고 서비스에는 아직 공개되지 않은 스마트워치 ‘갤럭시워치4’ 시리즈도 포함될 전망이다.

갤럭시 투고 서비스에 참여하려면 삼성닷컴 홈페이지에서 체험 희망 사연을 내고 신청하면 된다. 삼성전자는 추첨으로 4500명을 선정한다. 응모 기간은 이달 9일까지이며, 당첨자 발표는 언팩(공개) 행사 다음 날인 이달 12일이다. 당첨자는 오는 14일부터 16일까지 3일간 제품을 체험해볼 수 있다. 체험 제품은 임의로 배정된다.

삼성전자는 이달 11일 온라인으로 언팩 행사를 열고 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 등 새로운 폴더블폰과 무선이어폰 갤럭시버즈2, 스마트워치 갤럭시워치4 등을 선보일 예정이다.

삼성전자는 2019년부터 갤럭시 투고 서비스를 운영하고 있다. 지금까지 갤럭시 투고로 체험 서비스를 제공한 제품은 갤럭시 노트10과 갤럭시 S20·S21 시리즈, 갤럭시Z폴드 2, 갤럭시 탭 S6·S7+ 등이 있다. 새로운 제품을 공개하기 전 신청을 받아 언팩 다음 날부터 바로 제품을 받아볼 수 있도록 하는 것은 이번이 처음이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr