진주시, 제2기 여성친화도시 시민참여단 모집

8월 16일까지…여성 친화 정책에 관심 있는 시민 누구나 참여 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 시민들의 의견을 반영한 여성친화도시 조성을 위해 2~16일까지 제2기 진주시 여성친화도시 시민참여단을 모집한다고 2일 밝혔다.

진주시 여성친화도시 시민참여단은 여성친화정책에 관한 관심이 높고 진주시에 주소나 직장·학교를 두고 있는 시민이면 성별과 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

참여를 원하는 시민은 16일까지 진주시 홈페이지에서 신청서를 내려받아 진주시청 여성가족과로 이메일 또는 우편으로 신청하면 된다.

시민참여단은 위촉일로부터 2년 동안 여성친화도시 조성을 위한 역량 강화 교육 참여, 일상생활 불편 사항 현장 모니터링, 진주형 여성친화도시 조성을 위한 다양한 정책 제안 및 주민홍보 등의 활동을 하게 된다.

시 관계자는 “양성평등 문화 확산과 적극적인 정책 참여 활동으로‘함께 만들고 같이 성장하는 여성친화도시 진주’를 만들기 위한 참여단 모집에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

