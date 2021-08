인천TP, 정부 디지털 뉴딜 공모사업 참여 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 중소기업의 정부 디지털 뉴딜 공모사업 참여를 지원한다고 2일 밝혔다.

정부는 올해 경제·사회 전반의 디지털 전환 가속화를 위한 디지털 뉴딜 사업에 7조6000 원을 투자키로 했으며, 과학기술정보통신부를 비롯한 10개 중앙부처와 관계기관이 진행하는 공모사업은 1조9000억원 규모에 이른다.

인천TP는 20개 안팎의 인천지역 중소기업을 선정, 정부의 디지털 뉴딜 공모사업 응모에 들어가는 비용 일부를 지원할 예정이다.

지원대상은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 블록체인, 가상·증강현실(VR·AR), 5G 응용 등 4차 산업혁명 핵심기술 분야의 디지털 뉴딜 정부 공모사업에 응모하는 중소기업이다.

인천TP는 응모에 쓰일 발표자료 제작, 제안서 발표 피칭 컨설팅, 제품·서비스 아이템 수요 및 시장조사 등에 투입되는 비용을 한 기업에 많게는 200만원까지 지원한다.

지원신청은 기업지원정보제공 사이트 비즈오케이에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 관련 서류와 함께 접수하면 된다.

