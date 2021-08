[특징주]유일에너테크, 2차전지 성장 기대감 "6% 강세"

[아시아경제 이선애 기자] 2일 유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,650 등락률 +7.42% 거래량 1,402,349 전일가 22,250 2021.08.02 10:11 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수 종목! ‘이것’에 쏠렸다!유일에너테크, 135억원 2차전지 조립공정 장비 공급계약유일에너테크, 기술력 앞세워 노칭기 공급 기대 close 가 6%대 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시59분 유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,650 등락률 +7.42% 거래량 1,402,349 전일가 22,250 2021.08.02 10:11 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수 종목! ‘이것’에 쏠렸다!유일에너테크, 135억원 2차전지 조립공정 장비 공급계약유일에너테크, 기술력 앞세워 노칭기 공급 기대 close 는 전 거래일대비 6.29% 오른 2만3700원에 거래되고 있다. 장 초반 2만4350원까지 치솟았다. 올해 2월 코스닥 시장에 상장한 새내기 주인 유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,650 등락률 +7.42% 거래량 1,402,349 전일가 22,250 2021.08.02 10:11 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수 종목! ‘이것’에 쏠렸다!유일에너테크, 135억원 2차전지 조립공정 장비 공급계약유일에너테크, 기술력 앞세워 노칭기 공급 기대 close 는 2차저지 관련주로 주목을 받으면서 최근 거래량을 동반하며 주가가 우상향으로 고개를 들고 있다.

유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,650 등락률 +7.42% 거래량 1,402,349 전일가 22,250 2021.08.02 10:11 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수 종목! ‘이것’에 쏠렸다!유일에너테크, 135억원 2차전지 조립공정 장비 공급계약유일에너테크, 기술력 앞세워 노칭기 공급 기대 close 는 지나 6월 135억원 규모의 2차전지 조립공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약상대방은 기업경영상 비밀보호 요청으로 밝히지 않았다. 지난 3월에도 120억원 규모의 2차전지 조립공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 밝힌 바 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr