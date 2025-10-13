유일에너테크, 200억원 주주배정 유상증자 결정

유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 1,675 전일대비 69 등락률 +4.30% 거래량 374,979 전일가 1,606 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]유일에너테크, 현대차 전고체 3월 본격 가동…조립장비 단독 수주 부각↑유일에너테크, 2회차 CB 전환가액 최저로…"오버행 우려 ↑"[클릭 e종목]"유일에너테크, 2차전지 관련 장비 수주 확대…신사업 투자" 전 종목 시세 보기 close 는 채무상환자금 등 약 200억원을 조달하기 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다.

주당 1039원에 신주 1880만주(보통주)가 발행된다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



