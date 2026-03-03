유일에너테크 가 77억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.
신주 발행가액은 1061원이다. 납입일은 오는 4월6일이다. 대상자는 성원메탈 제삼차 홀딩스 주식회사다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
유일에너테크, 77억 규모 제3자배정 유상증자
2026년 03월 03일(화)
