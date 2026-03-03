유일에너테크, 77억 규모 제3자배정 유상증자

유일에너테크 유일에너테크 340930 | 코스닥 증권정보 현재가 1,126 전일대비 61 등락률 -5.14% 거래량 9,236,086 전일가 1,187 2026.03.03 14:30 기준 관련기사 유일에너테크, 200억원 주주배정 유상증자 결정[특징주]유일에너테크, 현대차 전고체 3월 본격 가동…조립장비 단독 수주 부각↑유일에너테크, 2회차 CB 전환가액 최저로…"오버행 우려 ↑" 전 종목 시세 보기 close 가 77억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.

신주 발행가액은 1061원이다. 납입일은 오는 4월6일이다. 대상자는 성원메탈 제삼차 홀딩스 주식회사다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>