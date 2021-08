[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-30일

[장 마감 후 주요 공시]

▲ 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 71,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,600 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 더네이쳐홀딩스, 본점소재지로 용산구로 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일더네이쳐홀딩스, 200억규모 단기차입금 증가 결정 close =무상증자로 인한 권리락 발생(기준가 3만5850원)

▲ 에이치엘비파워 에이치엘비파워 043220 | 코스닥 증권정보 현재가 2,470 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,515 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 에이치엘비파워, 신규 이사진 선임…"바이오 사업 진출 본격화"티에스바이오, 첨단세포처리시설 식약처 허가…세포치료제 시장 진출모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =최대주주 진양곤 외2인에서 티에스제1호조합 외1인으로 변경. 대표이사 남상우에서 이형승, 조용준으로 변경

▲ 광진윈텍 광진윈텍 090150 | 코스닥 증권정보 현재가 7,210 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,060 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 [이번 주 유상증자] 7월 넷째 주 공모 일정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제外인 620억원 매수한 종목 “곧 터진다” close =회생회사 이웰과 인수합병(M&A) 조건부 매매계약 체결

▲ 우리로 우리로 046970 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,910 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]아이엠 전 최대주주, M&A로 주가 뜨자 CB부터 매각③[기로의 상장사]다믈멀티미디어, 아이엠 CB ‘저가 매도’ 논란②우리로 "경영기획실장이 27억원 횡령…경찰 고소" close =상장적격성 실질 심사 대상 결정

▲ 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,500 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 멕아이씨에스, 호흡치료기 태국 250대 수주…"동남아시아 공급 요청 지속"멕아이씨에스, 인도향 인공호흡기 400대 공급…"수주 지속"한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정 close =210억 원 규모의 인공호흡기 공급계약 해지

▲ 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,955 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,995 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 심텍홀딩스 말레이 종속회사, 874억원 제3자 유증[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close =종속회사 심텍인터내셔널 제3자 배정 방식의 919억 원 규모 유상증자에 참여

▲ 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 4,115 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,200 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 나인테크, LG전자와 54억 규모 디스플레이 제조장비 공급 계약올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표【화제의테마】 "뒤늦게 알 수록 후회만 깊어지네" 이거라도 꼭 잡자 TOP4 close =LG전자와 41억 원 규모 2차 전지 제조용 장비 공급계약 체결

▲ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,350 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일 close =수지한국아파트 리모델링주택조합으로부터 1333억원 규모 리모델링 사업 수주

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr