[아시아경제 지연진 기자] 에이치엘비파워는 자회사인 에이치엘비네트웍스 주식 399만주를 코르키 주식회사 외 1인에게 120억원에 넘겼다고 16일 공시했다.

에이치엘비파워는 이번 양도를 통해 사업구조 개선 및 신사업 진출을 위한 재원을 확보했다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr