심텍홀딩스 "자본잠식은 회계 영향…연말까지 완전 해소"

이날 심텍홀딩스는 '반기 검토(감사)의견 부적정 등 사실확인' 공시를 통해 반기보고서 기준 자본잠식률이 77.2%로 집계됐다고 밝혔다.

심텍홀딩스는 "2023~2024년 글로벌 반도체 업황 둔화에 따른 연결 자회사의 이익 기여 감소 및 주요 사업자회사인 심텍이 작년 3월 발행한 1200억원 규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 관련 평가손실 등으로 연결기준 자본총계가 일시적으로 축소됐다"며 "외부감사인의 감사의견은 '적정'으로 재무 건전성에는 아무런 문제가 없다"고 설명했다.

심텍홀딩스는 연말까지 자본잠식에서 완전 해소할 것으로 예상했다. 회사 측은 "현재 심텍홀딩스의 연결자회사 실적은 올해 하반기부터 회복 기조를 보이고 있다"며 "심텍의 경우 상기 CB와 BW가 대부분 주식으로 전환돼 자본전입 될 예정"이라고 말했다. 이어 "2025년말 재무상태표 기준으로 자본잠식은 완전히 해소될 것"이라고 덧붙였다.

또한 주식시장에서의 거래도 변함 없이 정상적으로 이뤄질 것이라고 강조했다. 심텍홀딩스는 "일시적 자본잠식률 50% 초과에 따라 향후 '투자주의 환기종목'으로 지정될 가능성이 있으며, 이는 투자자 환기목적의 제도적 절차일 뿐"이라며 "거래정지 요건에 해당되지 않으며, 주식 거래에는 어떠한 제한도 발생하지 않는다"고 강조했다.





