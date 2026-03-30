멕아이씨에스, 美호흡치료 시장 공략 본격화…톱티어 파트너와 독점 유통 계약

글로벌 중환자 케어 솔루션 기업 멕아이씨에스 멕아이씨에스 close 증권정보 058110 KOSDAQ 현재가 2,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,105 2026.03.30 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"멕아이씨에스, 호흡치료기 FDA 승인 후 美 진출 모멘텀" 상승 출발한 코스피, 결국 외인 팔자에 약보합 '마감' 코스피, 2300선 무너져 …"1월로 회귀" 전 종목 시세 보기 가 미국 호흡치료 장비 시장 공략에 속도를 내고 있다.

멕아이씨에스는 자사의 고유량 호흡치료 시스템 'HFT750U(OmniOx 시리즈)'와 관련해, 미국 전역에 걸친 헬스케어 유통망을 보유한 업계 최상위권(Top-tier) 파트너사와 북미 독점 유통 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약은 미국 고유량 비강 캐뉼라(HFNC) 장비 시장의 성장성에 주목한 전략적 행보로 풀이된다. 업계에 따르면 2026년 기준 미국 HFNC 장비 시장 규모는 약 36억달러(한화 약 4조8000억원)에 달할 것으로 전망된다.

특히 멕아이씨에스는 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인 직후, 미국 50개 주 주요 병원 네트워크를 확보한 파트너사로부터 제품의 임상적 유효성을 인정받으며 독점 공급권을 확보했다. 이를 통해 빠르게 성장 중인 비침습적 호흡기 치료 장비 시장에서 안정적인 공급 기반을 마련하게 됐다.

이번 계약은 OmniOx 시리즈 출시 이후 체결된 파트너십 가운데 가장 광범위한 유통망을 확보한 사례로 평가된다. 미국 의료기기 시장 내 최상위권 사업자가 HFT750U의 기술 경쟁력을 높게 평가했다는 점에서, 북미 프리미엄 시장 진입의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

HFT750U는 안전성과 범용성, 이동성을 모두 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다. 최신 FDA 생체적합성(ISO 18562) 기준을 충족해 환자에게 전달되는 의료용 가스의 안전성을 확보했으며, HFNC, CPAP, Bi-Level 기능을 하나의 장비에 통합해 운용 효율성을 높였다. 또한 내장 배터리를 탑재해 병원 내 환자 이동 상황에서도 치료를 지속할 수 있도록 설계됐다.

회사 측은 구체적인 계약 조건은 공개하지 않았지만, 이번 협력을 통해 고부가가치 중심의 매출 구조 전환이 기대된다고 설명했다. 아울러 장비 공급 확대가 브랜드 신뢰도 상승으로 이어지며 중장기 성장 기반을 강화할 것으로 보고 있다.

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멕아이씨에스 관계자는 "약 4조8000억원 규모의 미국 HFNC 장비 시장은 진입 장벽이 높은 대신, 안착 시 높은 가치를 창출할 수 있는 시장"이라며 "북미 전역에서 실행력을 갖춘 파트너와 함께 비침습적 호흡 치료의 새로운 글로벌 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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