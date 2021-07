김해시, '이달의 우수 자원봉사왕' 김상오 씨 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 '이달의 우수 자원봉사왕'에 김상오(54) 씨를 선정했다고 30일 밝혔다.

봉사왕에 선정된 김 씨는 2010년부터 색소폰동호회를 통해 찾아가는 음악회, 불우이웃돕기 공연 등 시민을 위한 정기적인 재능기부 봉사활동에 참여하고 있다.

또한 환경정화 활동과 로드킬 등 야생동물 사고를 예방하는 보호 활동, 청소년 유해환경 개선을 위한 순찰·예방 활동 등 지난 11년간 지역사회 곳곳에서 꾸준히 봉사활동에 앞장서고 있다.

김 씨는 "사회적 거리두기로 인해 단체 봉사활동이 제한적이지만 봉사활동은 크기보다 꾸준함이 중요하다"며 "지역 내 어려운 이웃과 소외되는 동물이 없도록 도움이 필요한 곳을 찾아 개인적인 봉사활동을 이어 나가겠다"고 말했다.

임주택 시민복지국장은 "자원봉사가 멈추지 않는 것은 이러한 봉사자분들의 열정과 헌신 덕분으로 먼저 감사함을 전한다"며 "봉사와 나눔을 실천하는 사회적 분위기 확산과 자원봉사 활성화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

