[아시아경제 강나훔 기자] 위메이드가 가상화폐 거래소 '빗썸'의 주주사 비덴트에 300억원을 추가 투자했다고 27일 밝혔다.

이번 투자는 두 회사 간 사업적 파트너십 강화를 위한 결정으로, 앞서 위메이드는 지난 15일 비덴트 500억원을 투자해 비덴트의 2대 주주에 올라선 바 있다.

두 회사는 향후 더욱 긴밀한 비즈니스 논의와 협업관계를 바탕으로 메타버스, 블록체인 사업에서 시너지를 낼 수 있는 방안을 적극 모색하는 등 폭넓은 형태의 협업을 추진할 계획이다.

특히 빗썸이 세계적인 거래소로 거듭날 수 있도록 빗썸, 비덴트, 위메이드가 협력해 나갈 예정이다.

장현국 위메이드 대표는 "이번 추가 투자를 통해 두 회사가 협력 관계를 강화할 것"이라며 "위메이드가 가진 메타버스와 블록체인 기술의 노하우를 바탕으로 비덴트, 빗썸과 협력해서 관련 사업을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

