두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,533,942 전일가 16,350 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 2분기 실적을 연결 기준으로 잠정 집계한 결과 매출액 1조2512억7700만원, 영업이익 1091억5600만원을 기록했다고 27일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 13.8%, 19.4% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr