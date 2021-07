[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 1,400 등락률 +2.68% 거래량 1,422,282 전일가 52,200 2021.07.27 14:23 장중(20분지연) 관련기사 [상보] 현대제철, 2분기 영업익 5453억…창립 이후 사상 최대 실적[속보] 현대제철, 2Q 매출 5조6219억…전년比 36.7% ↑[속보] 현대제철, 2Q 영업익 5453억…6년 만에 최대 실적 close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "고로생산량은 전년 동기 대비 8.5% 감소했으나 판매량은 탄력적 수요대응으로 9.7% 증가했다"고 27일 밝혔다.

이어 "전기로 제품은 건설시장 확대로 박판열연공장 폐쇄로 11.6% 줄었으나 판매량은 9% 증가했다"고 설명했다.

