김정은, 정전협정 체결 68주년에 전사자 묘역 참배

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 북한에서 '전승절'로 제정해 기념하고 있는 정전협정 체결 68주년을 맞아 6·25 전쟁 전사자 묘역인 '조국해방전쟁 참전열사묘'를 참배했다.

조선중앙방송은 27일 "김정은 동지께서 위대한 조국해방전쟁 승리 68돌에 즈음하여 7월 27일 0시 조국해방전쟁 참전열사묘를 찾으셨다"고 보도했다. 조국해방전쟁 참전열사묘는 김 총비서 집권 후인 2013년 평양시 연못동에 세워졌다.

김 총비서는 열사묘 앞에 헌화하고 "세월이 흐르고 세대가 열백 번 바뀐다 해도 전승 세대의 숭고한 혁명정신과 영웅적 위훈은 후대들의 애국열·투쟁열을 끊임없이 분발 승화시키며 혁명의 새 승리를 향한 우리 인민의 승리적 전진을 힘있게 추동하게 될 것"이라고 말했다.

참배에는 박정천 군 총참모장과 권영진 군 총정치국장이 함께했으며, 리영길 전 사회안전상도 동행해 국방상이 김정관에서 리영길로 교체된 사실이 확인됐다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr