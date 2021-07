[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 운동 인증샷을 공개하며 자기관리를 다짐했다.

최근 한예슬은 자신의 인스타그램에 '#매일운동하기 #지킬수없는약속 #건강이최고'라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 한예슬은 보라색 브라톱에 검은색 숏 레깅스를 입고 셀카를 찍고 있다. 늘씬한 바비인형 몸매와 살짝 드러난 타투가 인상적이다.

이를 본 팬들은 "세상 젤 이쁨" "예슬님 몸매관리 진짜 잘하시네요" "진짜 인간문화재다" 등의 반응을 보였다.

한편, 한예슬은 최근 10살 연하 남자친구와의 열애를 공개했다. 남자친구의 사생활 논란이 제기됐으나 한예슬은 이를 루머로 간주하고 법적 대응 중이다. 현재 남자친구와 미국 여행 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr