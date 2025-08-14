본문 바로가기
[특징주]서흥, 2분기 깜짝 실적에↑

조시영기자

입력2025.08.14 09:22

[특징주]서흥, 2분기 깜짝 실적에↑
14일 오전 9시 20분 기준 유가증권 시장에서 서흥 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.77% 오른 2만3800원을 기록하고 있다. 전날 2분기 깜짝 실적 내용을 담은 사업보고서를 공시했기 때문으로 보인다.


서흥은 하드캡슐 제조, 소프트캡슐 제형의 의약품 전공정 수탁, 건강기능식품 생산, 원료 및 화장품 사업 등을 영위하고 있다. 올해 들어 건강기능식품 분야 내수와 수출이 급증하면서 실적을 견인했다. 특히 건강기능식품 캡슐 수출은 상반기 동안 305억원 매출을 올려, 작년 한해 매출 272억원을 뛰어넘었다.

2분기 매출 1900억, 영업이익 201억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10%, 84% 급증한 수치다. 증권가 추정치 매출1801억, 영업이익 96억원을 초과 달성했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
