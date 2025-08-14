[특징주]서흥, 2분기 깜짝 실적에↑

14일 오전 9시 20분 기준 유가증권 시장에서 서흥 서흥 008490 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 5,460 등락률 +29.77% 거래량 151,331 전일가 18,340 2025.08.14 09:52 기준 관련기사 [클릭 e종목]"서흥, 3분기 기대치 이하 실적...목표가 ↓"코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.77% 오른 2만3800원을 기록하고 있다. 전날 2분기 깜짝 실적 내용을 담은 사업보고서를 공시했기 때문으로 보인다.

서흥은 하드캡슐 제조, 소프트캡슐 제형의 의약품 전공정 수탁, 건강기능식품 생산, 원료 및 화장품 사업 등을 영위하고 있다. 올해 들어 건강기능식품 분야 내수와 수출이 급증하면서 실적을 견인했다. 특히 건강기능식품 캡슐 수출은 상반기 동안 305억원 매출을 올려, 작년 한해 매출 272억원을 뛰어넘었다.

2분기 매출 1900억, 영업이익 201억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10%, 84% 급증한 수치다. 증권가 추정치 매출1801억, 영업이익 96억원을 초과 달성했다.





