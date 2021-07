[포토] 원희룡, 대권 도전 선언

[아시아경제 윤동주 기자] 원희룡 제주도지사가 25일 서울 여의도 하우스 카페에서 비대면 방식으로 대통령 선거 출마 선언을 하고 있다. 원 지사는 “클래스가 다른 나라, 차원이 다른 대한민국을 만들기 위해 제20대 대통령 선거 출마를 선언한다”면서 대권도전을 공식화했다.

