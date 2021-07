"오세훈 나와라!" '세월호 기억공간' 정리 시도에 유족 '강력 반발'

서울시, 세월호 기억공간 물품 정리 시도

유족 강력반발…단체 관계자 등 현장서 충돌

민주당 "오세훈, 세월호 유족 간절한 요구 끝내 외면하나" 유감

[아시아경제 한승곤·윤슬기 기자] "애들 영정 사진 건들지 마라!" "기습철거 중단하라!"

23일 오후 서울 광화문광장 '세월호 기억공간'에 있는 물품을 정리하려는 서울시 관계자들과 이에 반발하는 유가족들이 충돌했다. 유족들은 "아이들 영정 사진을 치우려 했다"며 강력히 반발했다.

4·16연대에 따르면 이날 오후 3시30분께 서울시 총무과 관계자들이 4·16연대를 방문해 광화문 기억관 내 사진, 기억물품을 정리하겠다고 통보했다. 연대 측은 "이미 철거 인력을 세월호 기억공간 앞에 배치했다"고 비판했다.

유경근 가족협의회 집행위원장은 "오늘 오후 3시 30분 공문을 통해 서울시가 우리의 요구를 거부하고 즉시 세월호 기억공간을 철거하겠다고 통보한 뒤 작전을 개시했다"고 목소리를 높였다. 다만 유족들이 시 관계자들보다 먼저 현장에 도착하면서 물품 정리 등 작업은 집행되지 않았다.

연대 측 관계자는 "단순한 기억공간이 아니다, 상징적인 곳이다"라면서 "이곳은 정권과 관계없는 공간이다"라고 강조했다. 세월호 기억공간을 통해 우리 사회 안전불감증을 늘 되돌아보자는 지적이다.

서울시에서 기억공간의 물품을 정리한다는 소식이 전해지면서 현장에는 서울시의회 더불어민주당 관계자들이 도착해 시 관계자들에게 강력히 항의하기도 했다.

시의회 민주당은 이날 '오세훈 시장, 세월호 유족들의 간절한 요구 끝내 외면하나'라는 제목의 논평을 내 유감을 표하면서 오 시장을 비판했다.

민주당은 "서울시에 모든 가능성을 열어두고 협의체를 구성해 시간을 갖고 논의하자는 제안을 여러 차례, 여러 경로로 전달했다"며 "그러나 서울시는 유형의 구조물 존치를 근간으로 하는 그 어떤 협의도, 협의체 구성을 통한 대화도 거부한다는 말만을 앵무새처럼 되풀이하고 있다"고 전했다.

세월호 관련 단체 활동가와 유족 등이 기억공간을 찾아 서울시 관계자들이 물품 등을 가져가는 것을 몸으로 막아서기도 했다.

단체 관계자는 "박근혜 정부에서도 아이들 사진은 건드리지 않았다"면서 분통을 터뜨렸다. 또 다른 관계자는 "죽어도 막을 거야 목숨도 아깝지 않아"라고 외치기도 했다.

앞서 서울시는 광화문 광장 재구조화 공사를 위해 광장에 있는 '세월호 기억공간'을 철수하겠다고 통보해 유족들은 반발하고 있다.

유족 측은 '4.16세월호참사가족협의회', 4.16연대', '4.16재단'을 중심으로 '세월호 기억공간 TF'를 구성하고, 지난해 7월부터 서울시와 광화문 광장 재구조화를 위한 공사 진행 계획과 관련해 세월호 기억공간을 옮기는 방안을 논의해왔다.

그 과정에서 '세월호 기억공간 TF'는 공사가 진행되는 동안에 기억 공간을 옮길 수는 있지만, 공사 완료 후에 광화문 광장에 다시 설치돼야 한다는 입장을 유지했다.

4·16연대에 따르면 서울시 측이 밝힌 철거 시작 날짜는 26일이다. 연대 측은 "공사 기간에는 임시 이전할 수 있고 완공 후 광화문 광장 재구조화 취지에 맞게 위치를 협의할 수 있다"며 "서울시는 이에 대한 대안 마련은 전혀 검토하지 않았고 서울시장의 면담 또한 추진하지 않은 것에 유감이다"고 밝혔다

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr