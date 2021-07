조선대, 효율적 '진로·취업·창업 지원 방안' 모색 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교가 효율적인 진로 및 취·창업 지원 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

조선대 취업학생처 일자리지원팀은 '진로 및 취·창업지원 비교과프로그램 운영 효율화 방안'을 위한 부서 간 간담회를 개최했다고 23일 밝혔다.

간담회에는 비교과통합관리센터, 원스톱학생상담센터 등 총 10개 유관부서 부서장 및 실무자들이 참석했다.

비교과통합관리센터의 데이터를 기반으로 교내 진로·취업·창업지원 등의 현황과 부서별 2021학년도 상반기 비교과프로그램 운영 현황을 점검했다.

이어 하반기 진행될 비교과프로그램을 공유하는 시간을 갖고 부서 간 협업 및 프로그램 중복 운영 방지를 위한 논의가 이뤄졌다.

이밖에도 진로 및 취·창업 비교과프로그램의 교과연계 방안, 진로·취창업 분야 연구교수 중심의 운영위원회 구성에 대해 의견을 나눴다.

윤오남 취업학생처장은 이날 간담회를 통해 "우리 학생들을 대상으로한 효율적인 진로 및 취·창업지원을 위해서는 운영부서 간 지속적인 소통과 협력이 필요하다"며 "명확한 방향 제시를 통해 효율성을 극대화해야 한다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr