코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선

[아시아경제 이민지 기자] 기관이 순매수 규모를 늘리자 코스피가 오름세를 보이고 있다.

23일 오전 10시 4분 코스피는 전 거래일 대비 0.33%(10.63포인트) 오른 3260.84를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.10%(3.23포인트) 오른 3253.44로 출발해 소폭 내림세를 보였지만 이내 오름세를 지속하고 있다. 투자자 동향을 보면 기관은 1304억원어치 주식을 샀고 외국인과 개인은 각각 986억원, 279억원어치 주식을 팔았다.

업종별 등락을 보면 섬유·의복(2.61%), 철강·금속(2.24%), 서비스업(2.05%), 비금속광물(1.85%) 순으로 상승률이 높았다. 한세예스24홀딩스 한세예스24홀딩스 016450 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 1,900 등락률 +18.10% 거래량 5,874,698 전일가 10,500 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일【증권가추천】 '5G' 버라이즌 發 잭팟! '이 종목'이 뜬다! [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 2,500 등락률 +1.69% 거래량 3,340,497 전일가 147,500 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close 뱅크의 수요예측에 힘입어 지분가치 상승이 부각되며 오름세를 보였다. F&F(4.01%)는 글로벌 골프 용품 전문 업체 테일러메이드 인수에 참여한다는 소식에 연일 강세를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자(0.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 449,500 전일대비 9,500 등락률 +2.16% 거래량 535,696 전일가 440,000 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “NAVER, 광고와 커머스가 이끄는 성장”外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감[특징주] 네이버 호실적에 2%대 강세 close (2.16%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 2,500 등락률 +1.69% 거래량 3,340,497 전일가 147,500 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (2.71%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 6,000 등락률 +0.68% 거래량 32,892 전일가 884,000 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감삼성전자 부진해도…삼성그룹株 펀드는 ‘꿋꿋’장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (1.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 4,000 등락률 +0.54% 거래량 70,412 전일가 738,000 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감2차전지 ETF 수익률 빛나네삼성전자 부진해도…삼성그룹株 펀드는 ‘꿋꿋’ close (0.54%) 등은 상승했다. 반면 SK하이닉스(-0.84%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,000 등락률 -1.31% 거래량 677,538 전일가 228,500 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 정몽구 현대차그룹 명예회장, 한국인 최초 美 '車 명예의 전당' 헌액外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감반도체 위기 뚫고 현대차 2Q '깜짝실적'…매출 첫 30조원 돌파(종합) close (-1.31%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.66%(6.92포인트) 오른 1057.17을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.26%(2.76포인트) 오른 1053.01로 출발했다.

투자자 동향을 보면 개인 홀로 475억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 133억원 211억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별 등락을 보면 인터넷(3.94%), 통신·장비(2.65%), 종이·목재(2.08%), 출판·매체 복제(1.54%) 순으로 집계됐다. 예스24도 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 2,500 등락률 +1.69% 거래량 3,340,497 전일가 147,500 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close 뱅크 지분가치가 부각되면서 27% 급등했다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,100 전일대비 700 등락률 +0.60% 거래량 142,260 전일가 116,400 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발델타 우려에 달러 강세, 外人 이탈…국내 증시 나흘째 하락<종합> close (0.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,200 전일대비 1,900 등락률 +1.28% 거래량 58,280 전일가 148,300 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발델타 우려에 달러 강세, 外人 이탈…국내 증시 나흘째 하락<종합> close (0.27%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 442,400 전일대비 300 등락률 -0.07% 거래량 30,687 전일가 442,700 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감[종목속으로]목표가 뛰어넘은 SK머티리얼즈, 파죽지세 이어갈까 장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발 close (0.02%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 76,000 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 341,901 전일가 76,200 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발델타 우려에 달러 강세, 外人 이탈…국내 증시 나흘째 하락<종합> close (0.13%), CJ ENM(0.645), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 87,900 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 36,258 전일가 87,700 2021.07.23 10:38 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감장 초반 外人·기관 양매수…코스피 강보합 출발코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 close (0.80%) 등은 올랐다.

