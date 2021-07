[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관은 22일 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관의 예방을 받고, 최근 한반도 정세와 대북정책에 관해 의견을 교환했다.

통일부에 따르면 이 장관은 바이든 정부의 대북 외교 재개 노력을 평가하고 "한반도의 완전한 비핵화와 평화구축을 위해서는 북한과의 외교적 관여가 무엇보다 중요한 시기"라며 한미가 공동협력을 통해 대북관여 노력을 이어가야 한다고 강조했다.

이에 셔먼 부장관은 "한반도 평화와 안정을 위한 통일부의 역할이 무엇보다 중요하다"며 남북간 대화·협력에 대한 미국의 지지를 표명했다.

이에 앞서 최영준 통일부 차관도 셔먼 부장관과 면담을 갖고 최근 북한 정세와 정부의 남북관계 구상을 공유했다.

