니콘, 미러리스 'Z fc' 발매 기념 이벤트

[아시아경제 구은모 기자] 니콘이미징코리아는 오는 28일 새로운 DX 포맷(APS-C 규격) 미러리스 카메라 ‘Z fc’를 정식 발매하고, 사은품 증정 구매 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

Z fc는 니콘의 대표 필름 카메라 ‘FM2’에서 영감을 받은 헤리티지 디자인이 특징인 보급형 미러리스 카메라다. 휴대성 높은 크기와 무게는 물론 미러리스 입문자들도 쉽게 사용할 수 있는 편리한 조작성과 촬영 성능을 갖췄다.

상단에 있는 3개 다이얼을 통해 셔터 속도, 노출 보정, ISO 감도를 각각 손쉽게 변경 가능하며 눈 인식 AF(자동 초점)와 동물 인식 AF 기능을 탑재해 사람·개·고양이 등을 사진이나 영상으로 촬영할 때 눈의 초점을 쉽고 정확하게 맞출 수 있고 스위블 액정 모니터 채택으로 로우·하이·셀프 등 다양한 각도의 사진을 간편하게 기록할 수 있도록 도와준다.

이번 행사는 Z fc 바디 단품 또는 렌즈 키트를 대상으로 한다. 사은품의 경우 6가지 색상 가운데 하나로 외관을 커스터마이징할 수 있는 프리미엄 익스테리어 1회 교환이나 정품 배터리(EN-EL25) 중 한 가지를 고를 수 있다. 경품 혜택을 받을 수 있는 제품 구매 기간은 발매일인 오는 28일부터 9월30일까지이며, 정품 등록과 무상서비스 연장 신청 및 승인은 10월7일까지, 이벤트 신청은 10월14일까지 마치면 된다.

