송영길·이준석, 전국민재난지원금 지급 시기 늦추는 데 '공감'

[아시아경제 나주석 기자] 여야 대표는 전국민재난 지원금 지급 시기는 현재 코로나19 4차 유행이 진정된 이후라는 데에 있어 뜻을 모았다.

21일 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표는 SBS ‘주영진의 뉴스 브리핑’에 출연해 정치 현안 등에 관한 생각을 밝혔다.

이 자리에서 이 대표는 "(지난해) 전국민재난 지원금을 지급했지만 경제 소비 효과가 활성화되는 건 있기는 하지만 정작 업종별로 가장 소비가 줄어든 업종에는 하나도 소비가 더 발생하지 않았다. 예를 들어 헬스장 같은 경우에는 재난지원금이 1000만원을 뿌려도 더 손님이 들어나지 않았다"면서 "이번에도 소비 진작 효과를 최대한 늘리려고 한다면 적어도 저는 4단계, 3단계 상황에서 그렇게 해서는 이익을 본 업종과 손해를 보는 업종이 또 더 양극화될 것"이라고 말했다.

이어 "저희가 여야가 액수에 대한 논의도 중요하고 방식에 대한 논의도 중요하지만 언제가 가장 재난지원금의 효과를 극대화할 수 있는 시기인가에 대해서 더 잘 논의해야 한다 생각한다"고 말했다. 지급 시기 등은 코로나19 상황이 어느 정도 안정된 뒤여야 한다는 것이다.

이에 대해 송 대표 역시 "저도 동의한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr