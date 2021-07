셀바스AI, 음성인식 조서작성 시스템 확대 적용…내년 257곳 도입

[아시아경제 김보경 기자] 인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,940 전일대비 120 등락률 -2.37% 거래량 128,930 전일가 5,060 2021.07.21 10:40 장중(20분지연) 관련기사 셀바스 AI, 음성인식 기반 ‘성폭력 피해 조사 지원 시스템’ 경찰서 확대 적용'제2의 전성기' 셀바스AI, 무인화 시대 앞당긴다(종합)셀바스AI, 인력 대체할 HCI 기술로 무인화 시대 앞당긴다 close 는 AI기반 음성인식 조서 작성시스템을 경찰서에 확대 적용하며 공공 사업 역량을 강화한다고 21일 밝혔다.

지난해 경찰청 1차 과제 사업자로 선정된 셀바스AI는 서울, 경기 등 59개 경찰서 77개 조사실에 '음성인식 기반 성폭력 피해 조서 작성시스템'을 상용화했다.

이번 2차 사업을 통해 전국 90여개 경찰서에 확대 적용되며, 내년에는 전국 257개 경찰서로 늘어날 예정이다. 향후 축적된 데이터베이스(DB)를 기반으로 질문 적정성 판단도구와 형사사법정보포털(KICS) 연동 등 다양한 응용 사업을 추진할 계획이다.

성폭력 피해자 조사 지원 시스템에 적용된 AI 음성인식 조서 작성 솔루션은 진술 조서 내용을 자동으로 텍스트로 변환해 기록·저장하고, 이를 DB화하는 인공지능 조서 작성 솔루션이다. 피해자의 진술 대화를 음성으로 인식 후 수사관과 피해자 화자를 분리해 실시간으로 문서화할 수 있다.

또한 'AI 수사가이드'가 탑재돼 피해자의 진술에 따라 관련 매뉴얼, 판례 등을 화면에 띠워 조사 과정을 지원한다. 경찰서는 물론 수사와 조사 업무가 필요한 다양한 공공기관으로 보급이 가능할 것으로 기대된다.

셀바스AI 관계자는 "그동안 수사 내용을 타이핑하는 과정에서 대화가 끊기는 상황이 자주 연출됐지만 AI 음성인식 조서 작성 솔루션 도입 이후에는 자동 문서화돼 수사관들의 편의성과 효율성이 높아졌다"며 "수사 대상자의 의도를 파악하고 수사과정에서의 필요사항을 체크할 수 있는 기능까지 추가해 만족도가 더욱 높아질 것"이라고 밝혔다.

