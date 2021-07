[특징주]오비고, 세계 스마트카 앱스토어 선두업체…플랫폼 선점효과 기대

[아시아경제 박형수 기자] 최근 코스닥 시장에 상장한 오비고 오비고 352910 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 2,250 등락률 +13.27% 거래량 7,111,807 전일가 16,950 2021.07.21 10:40 장중(20분지연) 관련기사 “메타버스” 타고 주가 쌩쌩! “자이언트스텝” 후속주 공개! “2차 전지” 연일 신고가 행진! 최대 수혜株 공개!“제2의 진원생명과학” 드디어 찾았습니다! close 가 급등하고 있다. 스마트카를 위한 앱스토어, 차량용 소프트웨어 개발을 위한 데이터 분석 서비스 등을 플랫폼에 구현하면서 미래 성장에 대한 기대감이 커진 것으로 보인다.

21일 오전 9시40분 오비고는 전날보다 19.17% 오른 2만200원에 거래되고 있다.

오비고는 휴대전화 무선응용프로토콜(WAP) 브라우저 솔루션 회사로 출발했다. 17년간 축적한 임베디드 브라우저 기술을 바탕으로 '오비고 AGB 브라우저' '오비고 앱 프레임워크' '오비고 개발 툴킷' 등 스마트카 소프트웨어를 개발했다. 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 콘텐츠 서비스 사업 등을 하고 있다. 오비고는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공했다. 안정화 단계에 접어들어 2019년부터 자동차에 오비고 기술이 들어가고 있다.

오비고는 차량에서 다양한 애플리케이션 실행환경을 제공하고 차량용 서비스 생태계를 구성하기 위한 저작도구인 스마트카 소프트웨어 플랫폼도 개발했다. 통신, 인공지능, 자율주행, 사물인터넷 기술 등이 발전하면서 스마트카 시장이 이제 막 열리기 시작했다. 오비고는 인공지능 음성비서 서비스 탑재, E-커머스 기능 탑재, 자율주행뿐만 아니라 전기차, 수소차 서비스 기술로 사업 영역을 확장하고 있다.

오비고 매출 구성은 공동연구개발, 로열티, 유지 보수, 라이선스로 구분된다. 박찬솔 SK증권 연구원은 "공동연구 개발비는 프로젝트 당 수십억원 수준일 것으로 추정한다"며 "로열티는 생산 차량당 1000~8000원 사이가 일반적"이라고 설명했다.

오비고는 지난해 영업수익 121억원, 영업손실 10억원, 순손실 39억원을 기록했다. 수주금액과 영업수익 대부분은 공동연구개발 관련한 실적이다. 소프트웨어 기술을 구현하려면 완성차 개발과 상용화 단계에서 받는다. 고객사가 오비고 소프트웨어를 탑재한 차량을 본격적으로 생산하는 내년부터 로열티가 발생할 것으로 보인다.

황도연 오비고 대표는 최근 매체 인터뷰를 통해 "스마트카 시대에서 자동차는 하나의 이동수단에서 '플랫폼'으로 진화한다"며 "오비고는 앱을 사용할 수 있는 환경을 제공하며 중심 역할을 맡을 수 있다"고 강조했다.

오비고가 경쟁력을 갖춘 부문은 '차량용 앱스토어'다. 차량용 앱스토어는 스마트카에서 쓸 수 있는 여러 서비스를 내려받을 수 있는 앱 플랫폼이다. 황 대표는 "글로벌 톱3 차량업체와 수십억 원 규모의 플랫폼 공급 계약을 체결했다"며 "오비고의 차량용 앱스토어를 추가로 선보일 예정"이라고 소개했다. 이어 "이미 2016년 인도, 2018년 중국에 앱스토어를 선보였다"며 "지난해 국내 시장에도 출시했다"고 설명했다.

그는 "올해까지 브라우저나 앱스토어가 탑재된 차량은 100만대"라며 "내년까지 600만대로 늘어날 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

김귀연 흥국증권 연구원은 "오비고는 자체 플랫폼 개발 니즈가 있는 완성차 OE업체와 기술소싱&검증, 양산성 검증 과정에서 독점적 지위를 확보한다"며 "플랫폼 비즈니스는 서비스앱 구축 이후 공헌 이익 효과가 크다"고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr