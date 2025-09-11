본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

오비고, 르노코리아에 게임 서비스 '픽조이' 공급…"SDV 서비스 매출 본격화"

유현석기자

입력2025.09.11 08:37

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소프트웨어 중심 차량(SDV) 서비스 플랫폼 전문기업 오비고 는 르노코리아의 대표 차량 모델 '그랑 콜레오스'의 아케이드 게임 서비스에 '픽조이(PickJoy)'를 공급한다고 11일 밝혔다. 이를 시작으로 SDV 서비스 매출이 본격화될 전망이다.

오비고, 르노코리아에 게임 서비스 '픽조이' 공급…"SDV 서비스 매출 본격화"
AD
원본보기 아이콘

픽조이는 오비고가 차량용으로 개발한 게임 서비스 플랫폼으로 20종 이상의 게임을 제공한다. 누적 7억건 이상 다운로드를 기록한 '컷더로프(Cut the Rope)', '후르츠 파티(Fruit Party)' 등 전 세계적으로 인기 캐주얼 게임이 포함됐다. 차량 내 티맵 스토어에서 'R:아케이드 게임(R:ArcadeGame)' 설치 후 센터 또는 동승석 스크린으로 즐길 수 있다.


오비고 관계자는 "그랑 콜레오스는 지난해 9월 출시 후 지난달까지 누적 약 5만대 이상 판매된 르노코리아의 대표 모델이기에 이번 공급이 더욱 뜻깊다"며 "SDV 서비스 플랫폼은 기존 솔루션 대비 높은 수익성을 기반으로 오비고의 성장성을 크게 견인할 것"이라고 말했다.

오비고는 이번 공급을 계기로 르노코리아와의 협력 관계를 더욱 강화해 나갈 계획이다. 양사는 이후 양산 차량 서비스 공급과 픽조이 외 다양한 SDV 서비스 플랫폼 공급 확대 방안도 논의하고 있다.


황도연 오비고 대표이사는 "이번 협력을 통해 당사의 SDV 서비스 플랫폼 기술력이 세계적 완성차 업체에 인정받았으며 본격적인 체질 개선의 첫걸음을 내딛었다는 점에서 큰 의미가 있다"라며 "앞으로 다양한 협력 기회를 적극적으로 확대해 경쟁력을 높이고 실질적인 수익성 극대화를 이루겠다"라고 말했다.


한편 오비고는 하반기부터 '픽나우', '픽클', '픽조이' 등 SDV 서비스 플랫폼을 본격 상용화할 예정이다. 인공지능(AI) 기술을 접목한 SDV 서비스로 모빌리티 라이프 인공지능 전환(AX) 플랫폼으로의 도약에도 박차를 가하고 있다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기