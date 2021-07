文 대통령 "경기 회복세 유지에 전력 다하라…추석 물가 안정 관리"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 올해 성장, 고용 목표 달성을 위해 경기 회복세 유지에 전력을 다하라고 정부에 지시했다. 또 추석을 대비한 물가의 안정적 관리도 당부했다.

문 대통령은 20일 오후 3시부터 홍남기 경제부총리로부터 '최근 경제 상황 점검 및 향후 대응' 및 '추석 대비 주요 농축수산물 가격안정 추진계획' 등을 보고받고 이같이 지시했다.

홍 부총리는 지난 6월까지 주요 경제지표들이 지난 '하반기 경제정책 방향'에서 제시했던 성장, 고용, 물가 전망 상 경로를 유지해 왔다고 보고했고, 문 대통령은 "올해 성장, 고용 목표 달성을 위해 무엇보다 코로나19 4차 확산 조기 진정과 함께 경제 충격을 최소화해 경기 회복세 유지에 전력을 다해 달라"고 당부했다.

또 "2차 추경이 통과되면 피해계층에 대한 지원이 최대한 이른 시기에 시작될 수 있도록 미리 준비해 달라"고 덧붙였다.

이어진 2021년 세법개정안 보고에 대해 문 대통령은 "경기 회복 뒷받침과 함께 선도형 경제 전환과 경제·사회의 포용성 강화를 위한 세제 지원 등을 통해 포스트 코로나 시대에 대비해 달라"고 말했다.

추석 대비 주요 농축수산물 가격안정 추진계획을 보고받은 문 대통령은 여름철 폭염, 태풍 피해 대비 필요성을 언급하며 "가격과 수급 안정을 위한 정부의 가용수단을 총동원해 선제적으로 추석 대비 물가를 안정적으로 관리해 달라"고 주문하기도 했다.

마지막으로 문 대통령은 "최근 코로나 상황으로 업무가 폭주하고 폭염으로 피로도가 높아진 방역 의료진의 확충과 지원도 적극적으로 검토해 달라"고 당부했다.

