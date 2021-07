프로스펙스, '썸머런 러닝화' 출시

[아시아경제 임혜선 기자]스포츠 브랜드 프로스펙스가 '썸머런' 러닝화를 20일 출시했다.

'썸머런' 러닝화는 기능성 소재를 적재적소에 배치해 가볍고 통기성이 우수한 것이 특징이다. 라이트런은 가볍고 통기성이 우수한 샌드위치 메시를 사용해 통기성을 높여 러닝 중 발의 온도를 최적의 상태로 유지해준다. 여름에 최적화된 신세틱 패턴을 외부 갑피로 적용해 뛰어난 내구성을 갖췄다. 무게는 242g(240mm 기준)이다.

사출이 삽입된 아웃솔이 접지력을 제공해 습기로 인한 바닥에서도 미끄럼 없이 안정적인 러닝이 가능하며, 최적의 쿠셔닝을 제공하는 미드솔이 더해졌다.

여기에 새벽이나 이른 아침, 야간 러닝을 즐기는 이들에게 필요한 3M 테이프를 적용해 재귀반사효과로 안전성을 제공한다. 색상은 아이보리, 화이트, 그레이, 블랙 등으로 구성됐다.

세이버런 역시 최상의 통기성을 자랑하는 엔지니어 메시 소재의 갑피로 더운 날씨 속에서도 산뜻하고 쾌적한 착용감을 제공하는 것이 큰 특징이다. 색상은 베이지와 네이비, 블랙 등으로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr