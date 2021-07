무산된 정상회담 두고…韓 '소마 망언 결정적' 日 '성과 요구한 韓 문제'

[아시아경제 이지은 기자] 한일 정상회담 개최를 계기로 공전 중이던 한일관계 개선을 꾀하려던 문재인 대통령의 계획이 일본 정부의 소극적 태도와 외교 관계자의 망언으로 좌초됐지만, 일본 측은 회단 무산 책임을 떠넘기기에만 급급하는 모습이다. 일단 우리 정부는 회담 무산이 곧장 "한일 관계가 끝장 난 건 아니다"라며 협상 과정에서 나름의 성과가 있다는 점도 강조했다.

박수현 청와대 소통수석은 20일 오전 라디오에 나와 "(일본과의 협의에서) 상당한 성과가 있었다. 다만 협상 마지막에 불거진 소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사의 망언이 국민 정서에 미치는 영향을 고려하지 않을 수 없었다"고 방일 취소 배경을 설명했다. 한일 양국이 정상회담 개최를 염두에 두고 협의를 진행하면서 과거사 문제나 수출규제, 후쿠시마 오염수 등 현안에서 진전을 이뤘다는 것이다. 그러나 지난 15일 소마 공사가 한국 언론인과 만난 자리에서 문 대통령의 한일관계 개선 노력에 대해 성적 표현을 사용해 물의를 빚었다. 박 수석이 직접 언급하진 않았지만, 일본 정부의 해당 논란 처리 방식도 회담 무산의 배경이 된 것으로 보인다.

박 수석은 같은 날 진행된 또 다른 라디오 인터뷰에서도 사회자가 ‘소마 공사 일 때문에 진도가 안 나간 것인가’라고 묻자 "정확한 분석"이라며 긍정했다. 그러면서도 일본과의 논의 진전 여지는 남겼다. 문 대통령이 전날 일본에 가지 않기로 최종 결정을 하면서 "아쉽다"며 "상황이 이렇게 됐지만 양국 정상이 언제든 만나기를 바란다"는 취지의 언급을 했다고 박 수석은 전했다. 그는 "일본의 의지가 강하고 우리도 기본적으로 의지가 강해서, 계기가 된다면 문 대통령 임기 안에 양국 간 정상회담을 할 수 있는 희망이 있다"고 말했다.

그러나 회담 무산의 책임이 분명해 보이는 일본 정부는 이에 대한 별도의 설명을 내놓지 않고 있다. 스가 요시히데 일본 총리는 문 대통령이 방일 계획 취소 소식이 전해진 19일 일본 총리 관저에서 기자들과 만나 "일한 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위해 우리나라(일본)의 일관된 입장을 토대로 한국 측과 의사소통을 하고 싶다"는 원론적 입장만 내놨다.

대신 일본 언론들은 ‘성과’를 전제로 정상회담을 요구한 한국 측 자세를 문제 삼고 있다. 마이니치신문은 의례적 외교의 장에서 성과를 수반하는 정상회담을 요구한 한국 측의 자세를 결렬의 원인이라고 지적했고, 요미우리는 문 대통령과 서훈 안보실장은 회담에 적극적이었으나 청와대 내 일부 보좌진이 정상회담 성과를 일본에 요구해야 한다는 건의를 했다고 보도했다.

정부 차원에서는 한일관계 개선 의지를 밝히면서도 정작 언론을 통해서는 ‘한국 책임론’을 펴는 모양새다. 이와 관련해 호사카 유지 세종대 교수는 라디오에서 "스가 정권의 지지율이 20%로 떨어져 지금 정상회담을 하는 것이 불리하다는 생각도 있었을 것"이라며 "중요한 선거가 10월에 있기 때문에 그 이후 하고 싶은 것이 본심"이라고 분석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr