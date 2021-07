현대모비스, 우수협력사 250곳에 계절과일 전달…'상생발전 도모'

경영 컨설턴트 파견·연구개발비 지원

현대모비스가 전국에 위치한 우수 AS 부품 협력사 250여 곳에 계절과일을 전달했다. 사진제공=현대모비스

[아시아경제 이기민 기자] 현대모비스가 신속 정확한 애프터서비스(AS) 부품을 공급해온 우수 협력사 총 250곳에 계절 과일을 전달한다고 20일 밝혔다.

과일 선물과 함께 무더위와 코로나19를 극복하고 있는 협력사를 격려하고, 경영상 어려움을 해결하기 위한 방안을 함께 공유하는 상생 경영활동도 병행한다고 현대모비스는 설명했다.

현대모비스는 지난 2003년부터 올해까지 19년째 전국 우수 협력사에 여름철 계절 과일을 전달하고 있다.

협력사가 있는 광주, 전주, 울산, 대구, 창원 등 국내 전역에서 수박 7000통을 구입해 지역 농가 수익 증대에도 기여를 하고 있다.

현대모비스는 또 경영 컨설턴트 자격을 가진 직원을 4주간 대리점에 파견해 영업·판촉·재고·물류 등 대리점 경영 전반의 문제점을 진단하고 개선하는 데 도움을 주고 있다. 매장 환경 표준화를 통해 고객에게 수준 높은 서비스를 제공하기 위해 근무복, 간판, 차량 스티커 등 대리점 운영에 필요한 비품도 지원 중이다.

아울러 현대모비스는 중소 협력사가 스스로 기술 개발이 가능하도록 지난해 400억원에 가까운 연구개발비를 지원했고, 850개 협력사 대상으로 기술·품질학교를 운영하는 등 협력사의 신제품·신기술 개발에 적극 지원하고 있다.

홍상수 현대모비스 AS 부품구매실장은 "19년째 우수 협력사에 계절 과일을 선물하면서 협력 마인드가 더욱 강화되고 있다"면서 "앞으로도 AS 부품 이용 고객들을 위한 최선의 서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

