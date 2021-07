"힘 실리는 ESG" CJ온스타일, 판매 수수료 무료 전기차 방송 선보인다

CJ온스타일 스타트업 육성 프로그램 최종 선발 '쎄미시스코 EV Z

국내 유일 고속도로 운행 가능한 경형 전기차

中企 판로 지원+친환경 소비 촉진+ESG 경영 강화

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 2인용 초소형 전기차 '쎄미시스코 EV Z'를 선보인다고 20일 밝혔다. 이 제품은 CJ온스타일의 상생 프로그램 '챌린지 스타트업'의 최종 선발 제품으로 판매수수료 무료 방송인 '1사 1명품'에서 첫 선보일 예정이다.

CJ온스타일은 "전기차의 시장성이 높고 'EV Z'가 뛰어난 기술력을 갖춘 우수 전기차라고 판단했다"며 "이에 우수 중소기업 및 스타트업 육성 프로그램인 '챌린지! 스타트업'에 최종 선발해 지원금 3000만원을 지급할 예정"이라고 말했다.

CJ온스타일은 자사 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 정책에 부합하는 친환경 이동수단 전기차를 고객 수요가 본격적으로 높아지기 전인 2018년부터 판매했다. 당시 초소형 전기차인 대창모터스 '다니고'·르노삼성 '트위지'를 TV홈쇼핑 최초로 선보였다. 지난 4월엔 전기차 특집 장기렌터카 방송을 처음 선보인 데 이어 이번에 'EV Z' 출시하며 전기차 대중화에 앞장선다는 방침이다.

CJ온스타일은 21일 오전 5시15분 T커머스 채널인 CJ온스타일 플러스에서 'EV Z'를 처음 소개한다. 21일 출시 방송 포함 22, 25, 26, 27일 총 다섯 번의 방송을 판매수수료 무료 프로그램 '1사 1명품'에서 진행한다. 고객 반응을 살펴 TV라이브 채널에서도 선보일 계획이다.

'EV Z'는 국내 초소형 전기차 중 유일하게 고속도로 주행이 가능하다. 가정용 220V로 간편 충전이 가능하며 1회 충전 만으로 최대 150㎞ 주행 가능하다. 차 키 대신 스마트폰 키 설정 기능도 있어 관리가 쉽다. 전기차 보조금은 최대 약 1200만원 지급되며, 자동차세 및 공영 주차장·도로 통행료 감면 등 혜택이 있어 경제적이다. 해치백(뒤 트렁크가 없고 뒷문이 위로 열리는 스타일) 모델이며 전국 520여개 오토 오아시스 정비소에서 최대 8년(배터리팩 기준)까지 품질을 보증한다. 이 제품은 실용성과 경제성을 갖춰 국내 경형 전기차 부문 판매량 1위에 올랐다(올해 1~5월 기준).

이호범 CJ온스타일 대외협력담당 사업부장은 "CJ온스타일 상생 프로그램은 우수 제품을 발굴해 방송 기회까지 제공함으로써 기업 매출과 인지도 상승 효과를 동시에 가져온다"며 "중소기업의 혁신 상품이 시장에 성공적으로 안착해 성장할 수 있도록 ESG 경영을 해나가겠다"고 말했다.

한편 '챌린지! 스타트업'은 스타트업과 중소기업의 초기 사업화 전 과정을 돕는 CJ온스타일 상생 프로그램이다. 서울창업허브와 협업해 시제품 개발·제품 양산에 대한 컨설팅과 사업 전반에 대한 경험을 전수한다. 최종 선발 기업에게는 CJ온스타일 방송 진출 기회도 제공된다. '1사1명품'은 CJ온스타일이 운영하는 판매수수료 무료 방송 프로그램이다. 2012년부터 국내 중소기업의 판로 개척을 돕고 있으며 올해 총 주문금액이 200억원을 돌파했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr