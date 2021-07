[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포경찰서는 19일 서울에서 불법 도박장을 운영한 중국동포 A씨 등 4명을 불법 도박장 개설 및 방조 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다.

A씨 등은 서울 영등포구 대림동의 한 건물 지하에서 불법 도박장을 운영하면서 손님들로부터 수수료 형식의 돈을 챙긴 혐의를 받는다. 전날 경찰은 현장에서 불법 도박 자금 600여만원을 압수했다.

경찰은 집합 금지 행정 명령 위반에 대해 구청에 통보했다. 영등포구는 도박장을 이용한 손님 13명과 A씨 등 4명을 감염병예방법 위반 혐의로 고발할 계획이다.

