아톤, 미래 성장 동력 확보 위해 160억원 규모 CB·BW 발행

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 보안 기업 아톤은 신규사업 투자지분 취득을 위해 기관투자자 등을 대상으로 총 160억원 규모의 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 19일 밝혔다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이고 CB 100억과 BW 60억으로 나눠 사채를 발행한다. 이번 사채발행은 2019년 기업공개(IPO) 이후 아톤의 첫 자금조달이다. 신사업 진출 등 미래성장동력 확보를 위한 선제적인 자금조달이라는 것이 회사 측의 설명이다. 아톤은 올해 1분기 기준 부채비율이 19%로 낮은 편이며 현금성 자산만 약 350억원에 달한다.

전환가액(행사가액)은 주당 2만7600원으로 사채가 모두 주식으로 전환되는 경우 주식총수 대비 13%에 달하는 57만9709주가 새로 발행된다. 사채의 전환(행사) 청구기간은 2022년 7월22일부터 2026년 6월21일까지다. 만기일은 2026년 7월21일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr