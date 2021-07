거래소, K-뉴딜 지수선물 등 17개 신규 파생상품 거래 개시

K-뉴딜 지수선물 3종, 개별주식선물·옵션, ETF 선물 등 거래

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 K-뉴딜 지수선물을 포함한 신규 파생상품 17종목 거래를 개시했다고 19일 밝혔다.

신규 파생상품엔 K-뉴딜 지수선물 3개와 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 구성종목 6종을 포함한 개별주식선물 및 옵션은 각각 12개와 1개, 상장지수펀드(ETF) 선물 1개 등이 포함됐다.

이날 오후 1시까지 K-뉴딜 지수선물은 전체 1393계약이 거래됐다. 이는 코스피200 선물(2728계약) 상장 당일 전체 거래량의 절반(51%) 수준이다. 이 중 바이오 K-뉴딜 선물이 549계약(39.4%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. KRX BBIG K-뉴딜 및 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물의 거래량은 각각 450계약, 394계약이다.

개별주식선물 및 옵션 상품은 총 6036계약이 성사됐다. 이 중 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 289,700 전일대비 19,700 등락률 +7.30% 거래량 720,666 전일가 270,000 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 1120계약, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 916,000 전일대비 17,000 등락률 +1.89% 거래량 182,698 전일가 899,000 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]삼성바이오로직스, 코스피 하락 속 '나홀로 강세' 외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close 565계약, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 84,100 전일대비 2,400 등락률 -2.77% 거래량 2,417,400 전일가 86,500 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여"일진전기" 후속주! 월요일, 최재형 테마 다시 올라갑니다! close 544계약 등 BBIG 구성 종목이 2299계약을 맺으면서 전체의 38.1%를 차지했다. 이외 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 200 등락률 +1.18% 거래량 752,225 전일가 16,950 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 실적·모멘텀 양날개...훨훨 나는 방산株다스코, 한화시스템과 78억 규모 공급계약신성이엔지, 한화시스템과 83억 규모 공급계약 close , 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 22,400 전일대비 450 등락률 -1.97% 거래량 1,553,607 전일가 22,850 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, '탄소중립을 위한 그린 암모니아 협의체' 업무협약 체결외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고삼성엔지니어링, 베이커휴즈와 탄소중립·수소 협력 맞손 close 등도 각각 2103계약, 898계약이 거래됐다. 주식옵션으로 상장된 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 77,400 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 1,943,991 전일가 77,200 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 의 거래량은 285계약을 기록했다.

ETF 선물은 TIGER 미국나스닥100 ETF선물이 158계약이 거래되고 있다.

거래소 측은 K-뉴딜 지수선물의 거래 활성화를 지원하고 조기정착을 유도하기 위해 다른 파생상품보다 낮은 수준으로 상품을 설계했다고 설명했다.

거래소 관계자는 “이번 K-뉴딜 지수선물 등에 대한 투자자들의 관심이 제고되고 자본시장의 K-뉴딜 투자가 더욱 확대될 것”이라며 “K-뉴딜 지수선물 등의 거래 활성화와 원활한 유동성 공급을 위해 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

