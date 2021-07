화상회의 플랫폼 업체 줌이 클라우드 기반 콜센터 운영사인 '파이브나인(Five9)'을 주식 교환 방식으로 147억달러(약 16조8564억원)에 인수한다고 주요 외신들이 18일(현지시간) 보도했다.

줌은 성명을 통해 "이번 인수는 기업 고객에 대한 줌의 영향력 확대에 도움이 될 것"이라면서 "240억달러 규모의 콜센터 시장을 사업에 추가함으로써 장기적인 성장 기회를 가속화할 것"이라고 밝혔다.

파이브나인은 언더아머와 룰루레몬, 시트릭스, 아테나헬스 등을 고객으로 둔 콜센터 운영사다.

줌은 지난해 코로나19 확산을 계기로 재택근무와 원격 수업 등이 일상화되면서 급성장했지만, 백신 보급이 확대되면서 향후 성장세에 대해서는 의문이 제기돼왔다. 특히 마이크로소프트와 구글 등이 운영하는 다른 화상회의 플랫폼과의 경쟁도 치열해진 상황이다.

