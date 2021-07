경찰, 양경수 민주노총 위원장 등 관계자 2명 압수수색

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 7·3 전국노동자대회와 관련해 양경수 민주노총 위원장의 휴대전화를 압수수색하는 등 수사를 진행하고 있다.

서울경찰청 관계자는 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 "(민주노총 관계자)23명을 입건하고 2명은 내사 중에 있다"며 "민주노총 위원장의 휴대전화 등 2명에 대해 압수수색했다"고 밝혔다. 경찰은 양경수 위원장과 김호규 전국금속노동조합 위원장의 휴대전화를 압수수색한 것으로 알려졌다.

이어 "출석 요구 중에 있고 신병처리는 대상자를 조사하고 사실관계를 확인한 후 해야한다"며 "아직은 일정 조율 중에 있다"고 밝혔다.

민주노총은 이달 3일 서울 종로구 일대에서 8000여명(주최 측 추산) 규모의 전국노동자대회를 열었다. 집회 이후 참가자 중 3명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 서울경찰청은 수사부장이 본부장을 맡은 52명 규모의 특별수사본부를 편성해 수사에 착수했다.

지난달 택배노조의 상경집회와 관련해서는 "주최자 등 31명에 대해 내사에 착수해 현재까지 6명을 조사했다"고 밝혔다.

경찰은 자영업자 단체들이 지난 14∼15일 서울 도심에서 진행한 2차례의 심야 차량 시위에 대해서도 "집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반과 감염병예방법 위반 소지가 있어 주최자들에 대해 내사에 착수했다"고 밝혔다.

이들은 14일 여의도공원과 혜화역 인근에서 기자회견과 차량 시위를 하고, 이튿날에도 상암동 월드컵경기장 사거리 인근에서 야간 차량 시위를 했다.

