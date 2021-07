“AI·DX 인재양성 총력” KT, '미래인재육성프로젝트' 3기 시작

[아시아경제 구은모 기자] KT는 사내 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 인재육성을 위한 ‘미래인재육성 프로젝트’ 3기를 시작한다고 19일 밝혔다. 미래인재육성프로젝트는 AI·클라우드·DX 분야를 이끌 인재를 확보해 디지코(디지털플랫폼기업)로 도약하기 위한 KT의 인재양성 프로젝트다.

3기를 맞는 미래인재육성프로젝트는 기존 인력의 재교육 프로그램으로 지난ㅙ 구현모 대표 취임 후 처음으로 시행됐다. AI 사업과 디지털 혁신을 성공으로 이끌기 위해서는 회사 내부에서 잠재력과 성장성을 갖고 있는 인재를 적극적으로 키워야 한다는 구 대표의 철학이 반영됐다.

이번 3기 과정은 사내공모를 통해 AI, 클라우드, DX 분야로 직무전환을 희망하는 직원을 선발했다. 연령과 부서, 직급 제한 없이 지원자를 모집했으며, 서류심사와 면접을 통해 최종 선발했다. 이달부터 12월까지 총 6개월간 전일제로 AI·DX 실무 프로젝트 과제를 수행한다. 과정을 수료한 직원들은 AI, 클라우드, DX 관련 핵심 부서로 배치되어 직무를 수행하게 된다.

3기 과정에는 디지코로의 변화를 가속화하기 위해 클라우드와 기업간거래(B2B) 컨설팅 분야를 신설했다. 또한 KT CS와 KT IS 등 그룹사 직원도 교육과정에 참여해 그룹 관점에서 DX 역량 강화와 AI 프로젝트 수행 등 그룹 시너지를 모색할 예정이다.

지난 6월까지 진행된 전일제 2기의 AI와 클라우드 분야 수료생들은 교육기간 중 KT AI Associate 같은 자격증을 2개 이상 취득했다. 또한 ‘올레TV 고객맞춤 오퍼링’ 등 교육생이 수행한 프로젝트의 80% 이상이 상용화 될 예정이다. 뿐만 아니라 과정을 마친 수료생들은 사내 ABC(AI, 빅데이터, 클라우드) 코치로 활동한다.

온택트 간담회로 진행된 3기 입교식에서 구현모 대표는 “KT가 디지털플랫폼기업으로 전환하는 데 있어 가장 중요한 것은 사람”이라며 “지난해 과정을 수료한 1기 직원들이 각자의 자리에서 큰 역할을 해주고 있는데 이 같은 성공사례가 2기, 3기로 이어지면서 회사가 디지코로 성장하는데 밑거름이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr