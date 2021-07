SSG닷컴, 오픈마켓 그랜드 오픈 행사…일주일간 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 25일까지 ‘오픈마켓 그랜드 오픈’ 프로모션을 열고 가전·디지털, 패션·잡화, 리빙·가구, 뷰티·건강 등을 할인 판매한다고 19일 밝혔다.

가전 및 디지털 카테고리에서는 ‘삼성전자’, ‘LG전자’, ‘필립스’, ‘닌텐도’ 브랜드 상품이 각각 최대 20~40%까지 할인된다. 별도로 매일 8개 추천상품을 최대 47%까지 할인 판매하는 행사도 연다. 대표 상품으로 에어컨, 제습기, 공기청정기, 식기세척기, 스마트폰, 무선청소기, 김치냉장고, 광파오븐 등이 있다.

타임세일인 열린 시장을 통해 특별 판매도 실시한다. 오전 10시와 오후 2시에 매번 다른 인기 상품 하나씩을 골라 한정수량으로 파격적인 가격에 판매한다. 19일부터 23일까지 5일 간 ‘갤럭시 버즈 프로’, ‘포트메리온 홈세트’, ‘닌텐도 스위치 라이트’, ‘솔트워터 샌들’ 등 대표 상품 10종을 선보인다.

오는 20일 오전 11시부터는 라이브커머스 ‘쓱라이브’도 진행한다. 방송 시간 동안 ‘꼼데가르송 와펜 반팔티셔츠’를 20% 할인 판매하고, ‘솔트워터 클래식 슬라이드 슬리퍼’와 ‘마운트리버 우드 캔버스 릴렉스 체어’ 등을 한정수량으로 특가 판매한다. 쓱라이브를 1분 이상 시청한 고객에게는 해당 상품 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰을 자동 발급한다.

SSG닷컴 관계자는 “오픈마켓 도입 이후 취급 상품 수가 5배 가까이 상승하는 등 우수 판매자 모집 효과가 가시적으로 나타나고 있다”며 “오픈마켓을 본격적으로 알리고 육성하는 차원에서 셀러들과 함께 협의해 첫 단독행사를 열게 됐다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr