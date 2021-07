'택지조성원가 연동제' 꺼낸 추미애 "12억 원 아파트, 5억 원에 가능해져"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 추미애 전 법무부 장관이 18일 "대통령에 당선되면 곧바로 조성원가 연동제로 환원하겠다"고 밝혔다.

추 전 장관은 이날 페이스북에서 "택지조성원가 연동제부터 시행하면 12억 원 아파트가 5억 원에도 가능하다"면서 이 같이 말했다.

추 전 장관은 "부동산 안정을 위해 실시하는 3기 신도시 사전청약이 인천 계양신도시를 시작으로 출발했다. 그러나 분양가가 주변 시세와 비슷해 가격 안정 효과가 제한적"이라면서 "감정가 기준의 원가산정 방식 때문"이라고 설명했다.

추 전 장관은 "참여정부가 부동산 안정을 위해 2005년 공공개발 택지의 조성원가 연동제를 실시했지만 2016년 박근혜 정부가 이 기준을 감정평가액으로 바꿔버렸다"면서 "그래서 주변 시세에 따라 분양가도 높아지고, 분양가가 다시 주변 시세를 끌어올리는 악순환이 계속 돼왔다"고 덧붙였다.

그러면서 "정부는 지금이라도 조성원가 연동제로 환원해야 한다"며 "혹시 지금 바로 되지 않더라도 제가 대통령에 당선되면 곧바로 조성원가 연동제로 환원하겠다"고 강조했다.

추 전 장관은 "지금 사전청약이 실시되는 지역도 추후에 분양가를 조정할 수 있다"고 언급한 뒤 "조성원가 연동 분양가 상한제는 분양가를 낮춰 시세의 절반 이하로 공급할 수 있고, 이것이 주변 시세의 거품도 걷어내는 효과도 기대할 수 있다"고 말했다. 이어 "공공택지의 조성원가 연동제는 사높세(사람이 높은 세상) 부동산 정책의 출발"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr