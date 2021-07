오후 6시까지 전국 1192명 확진… 어제보다 71명↓

[아시아경제 김대현 기자] 코로나19 4차 대유행이 본격화하면서 전국에서 확진자가 속출했다.

15일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1192명으로 집계됐다. 전날 같은 시간 1263명보다 71명 적은 것이다.

이날 오후 6시 기준 중간 집계 확진자는 지난 6일 1006명을 기록해 처음 1000명대로 올라선 이후 일별로 1010명→1039명→1050명→922명→921명→903명→1288명→1263명→1192명을 기록했다. 지난 13일 1288명으로 최고치를 기록한 이후 이틀 연속 소폭 줄었다.

이날 0시 이후로 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 916명(76.8%), 비수도권이 276명(23.2%)으로 집계됐다. 이는 해외유입 사례를 포함한 것이다. 수도권 지역발생 확진자는 전날(1098명)에 이어 다시 네 자릿수를 나타낼 전망이다.

전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다. 시도별 확진자는 서울 487명, 경기 360명, 인천 69명, 경남 65명, 부산 49명, 대구 27명, 충남 26명, 대전 25명, 강원 20명, 광주 17명, 경북 11명, 울산·충북·제주 각 9명, 세종 4명, 전남 3명, 전북 2명으로 집계됐다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 16일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 1400∼1500명대에 달할 전망이다. 밤사이 신규 집단감염 사례가 더 나오면 1600명 안팎까지 나올 가능성도 있다. 전날엔 오후 6시 이후 337명 늘어 최종 1600명으로 마감했다.

4차 대유행이 전방위로 확산하며 신규 확진자 수는 9일째 네자릿수를 나타냈으며, 16일까지 10일 연속 네자릿수 기록을 이어가게 됐다. 지난 8일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자는 일별로 1316명→1378명→1324명→1100명→1150명→1615명→1600명을 기록해 하루 평균 약 1355명꼴로 집계됐다.

이중 국내 지역발생 일평균 확진자는 약 1303명이다. 일평균 지역발생 확진자는 지난 11일 1081명으로 처음 1000명대로 올라섰다. 최근 이틀 연속 1500명대를 기록했고, 특히 서울은 지난 13일 638명까지 치솟는 등 하루 평균 확진자 수가 4단계 범위(389명 이상)를 크게 웃돌고 있다.

최근 발생 양상을 보면 편의시설과 학교, 유흥업소 등 곳곳에서 집단감염이 발생하고 있다. 서울 관악구에 소재한 사우나에서는 시설 종사자 1명이 지난 11일 처음 확진된 데 이어 13일과 14일에 각각 7명, 14명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자가 22명으로 증가했다.

울산 동구 어린이집 집단감염과 관련해선 10명이 추가돼 누적 58명이 됐다. 이 밖에 충남 천안의 한 유흥업소에서는 9명의 추가 감염이 확인돼 누적 확진자가 31명으로 늘었다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr