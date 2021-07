◆부사장·본부장 ▶해외원전부사장 임현승 ▶미래전략기획본부장(부사장) 박헌규 ▶전력혁신본부장 최현근 ▶상생관리본부장 이정복

◆본사 처(실)장 ▶전력시장처장 정학준 ▶탄소중립전략처장 오현진 ▶지속성장전략처장 주재각 ▶커뮤니케이션실장 정재천 ▶KENTECH지원단장 전찬혁 ▶상생발전처장 최명호 ▶에너지신사업처장 이경윤 ▶수요관리처장 박우근 ▶해외사업기획처장 은상표 ▶해외사업운영처장 김홍재

◆지역본부장 ▶부산울산본부장 이경숙

