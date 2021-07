코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신

[아시아경제 이민지 기자] 외국인이 순매수세로 전환한 가운데 코스피가 오름세를 보이고 있다. 코스닥지수는 연중 최고치를 경신하며 오름폭을 키우고 있다.

15일 10시 10분 코스피는 전 거래일 대비 0.11%(3.43포인트) 오른 3268.24를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.14%(4.52포인트)오른 3269.33으로 장을 시작했다.

투자자동향을 보면 외국인 홀로 76억원어치 주식을 사들이고 있고 개인과 기관은 각각 40억원, 119억원어치 주식을 팔아치웠다. 전일 파월 연방준비제도(Fed)가 완화적인 통화정책을 유지하는 가운데 경기회복에 대한 자신감을 피력한 이후 달러화 약세가 확대되자 외국인의 수급을 자극한 것으로 분석된다.

김유미 키움증권 연구원은 “파월 Fed 의장이 현 자산매입을 당분간 지속할 뜻을 시사하면서 달러에 약세 요인으로 작용했다”며 “긴축을 위해선 상당한 경제의 진전이 필요하다는 평가는 국채금리 하락을 자극했고 달러 약세를 끌어냈다”고 설명했다.

업종별로 보면 의료정밀(2.59%), 전기가스업(1.28%), 기계(0.79%), 운수장비(0.81%), 증권(0.76%) 등이 상승했다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 거래일 대비 0.5% 오른 7만9900원을 가리키고 있다. 이외에 삼성바이오로직스(0.58%), 현대차(0.87%), 셀트리온(0.77%)는 상승했고 SK하이닉스(-0.4%), NAVER(-0.23%), 카카오(-1.23%), 삼성SDI(-0.67%)는 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.71%(7.38포인트) 오른 1052.36을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.15%(1.59포인트) 오른 1046.57로 장을 출발해 연중 최고치를 경신하며 급격한 오름세를 보이고 있다. 직전 코스닥지수 최고치는 지난 7일 기록한 1050.31이다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 485억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 28억원, 345억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로 보면 일반전기전자(3.08%), 통신장비(2%), 유통(1.39%), IT하드웨어(1.38%) 순으로 오름세를 보였다. 일반전기전자 관련 종목 중에선 에코프로비엠이 9%대의 오름세를 보였고 우리기술(6.6%), RFHIC(2.5%)등이 상승했다. 에코프로비엠은 2분기 역대 최대 마진을 보여줄 것이란 증권가의 전망이 긍정적으로 반영된 것으로 분석된다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 보이고 있다. 셀트리온헬스케어는 전 거래일 대비 1.18% 오른 11만1800원을 가리키고 있다. 카카오게임즈(0.49%), 셀트리온제약(0.26%), 펄어비스(1.16%), SK머티리얼즈(0.31%), 에이치엘비(0.71%), 알테오젠(0.68%) 등은 상승했다.

