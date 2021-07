[아시아경제 공병선 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 37,000 전일대비 200 등락률 -0.54% 거래량 51,792 전일가 37,200 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-8일[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천 close 는 경기도 이천시 소재 토지 및 창고시설 개발 관련 부동산 매매계약을 결정했다고 14일 공시했다.

1차 부지는 1235억원 규모로 자산총액 대비 7.21%, 2차 부지는 1085억원에 취득했으며 자산총액 대비 6.34% 수준이다.

