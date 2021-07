최재형, 커지는 '입당 가능성'…"권영세, 의사결정에 도움돼"

[아시아경제 금보령 기자] 최재형 전 감사원장이 권영세 국민의힘 대외협력위원장을 만나 입당 등에 대한 정치적 사안을 논의했다. 최 전 원장은 입당 의사를 정확히 밝히진 않았으나 '의사 결정에 권 위원장이 도움됐다'고 언급하며 '조기 입당'에 대한 기대감을 높였다.

14일 서울 중구 한 식당에서 권 위원장과 만난 최 전 원장은 만찬 회동 후 기자들과 만난 자리에서 "앞으로 입당 문제를 포함해 국민들이 바라는 정권 교체, 그리고 보다 나은 대한민국을 만들기 위해 어떤 선택이 최선인 것인지에 대해서 좀더 숙고하면서 국민들이 원하는 그런 방향으로 선택하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

최 전 원장은 "오늘 권 위원장으로부터 많은 좋은 말을 들었다"며 "권 위원장 말씀이 제 의사를 결정하는 데 많은 도움이 된 건 사실"이라고 강조했다.

권 위원장도 이날 최 전 원장에게 조기 입당을 강조한 것으로 알려졌다. 권 위원장은 "빨리 입당하는 게 국민의힘에도 좋지만 최 전 원장에게도 좋다는 쪽으로 얘기했다"며 "빠른 시간 내 결정을 기대하고 있다"고 말했다.

'아직 지지율이 높지 않다'는 취재진의 물음에 최 전 원장은 "지지율을 높이는 데 대해 제가 노력한다고 되는 부분도 아니고 저는 나름대로의 소신과 생각을 가지고 나아갈 때, 그 부분에 대해 국민 여러분이 판단해주실 것이라 생각한다"고 답변했다.

최 전 원장은 또 "우리나라가 앞으로 나가야 될 새로운 방향, 그리고 지금 겪고 있는 여러 가지 어려움을 극복하기 위해서는 무엇보다 국민들이 여러 역량을 통합해서 함께 나아가는 것이 최선이 돼야 한다"며 "제가 그런 역할을 하는데 조금 도움을 드릴 수 있다는 생각"이라고 얘기했다.

최 전 원장과 권 위원장은 언제든 필요한 경우 만날 수 있다는 가능성을 열어뒀다. 권 위원장은 "자주 보지는 못할 텐데 필요하다면 언제든지 소통하는 부분에 문제는 없을 거라 생각한다"고 했다.

