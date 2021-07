광주 동구 '충장축제' 대한민국 대표 축제박람회 '은상'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 최근 부산 벡스코에서 열린 ‘제1회 대한민국 대표 축제박람회’에서 대한민국 베스트축제 기초자치단체 부문 은상을 수상했다고 14일 밝혔다.

동구는 지난 9일부터 11일까지 한국지방신문협회가 주최하고, ㈜한국전시산업원이 주관, 문화체육관광부·한국관광공사·대한민국시도지사협의회 등이 후원해 107개 지자체와 67개 업체 등 174개 부스가 참여한 박람회에서 홍보부스를 운영했다.

동구는 현장 운영 및 홍보, 콘텐츠, 부스 조성 등 심사기준에서 높은 평가를 받아 수상의 영예를 안았다.

동구는 이번 박람회에서 ‘힐링보약 YES 충장축제’라는 주제로 ‘제18회 추억의 충장축제’를 알렸다.

특히 축제캐릭터 ‘충장이’와 ‘금남이’의 댄스 실력에 매료돼 동구 홍보부스를 방문한 관람객에게 ▲광주 동구 관광의 달(5·10월) ▲광주문화재야행 등을 홍보하고, 추억의 뽑기 및 추억의 컬링 이벤트 등을 진행해 방문객들에게 다양한 축제기념품과 즐거움을 선사했다.

임택 동구청장은 “대한민국 대표 문화관광축제이자 광주의 자랑 ‘추억의 충장축제’를 널리 알릴 수 있는 좋은 기회였다”면서 “코로나19 백신접종이 순로롭게 진행되고 있는 가운데 오는 10월 개최 예정인 충장축제가 안전한 환경 속에서 개최될 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다”고 말했다.

