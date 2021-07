6월 금융권 가계대출 10.1조 ↑…주담대 급증 영향

신용대출 등 기타대출도 3조7000억↑

[아시아경제 김진호 기자] 지난달 주택거래 증가 등의 영향으로 전 금융권 가계대출 증가폭이 전월 대비 큰 폭으로 늘었다.

14일 금융위원회가 발표한 '2021년 6월중 가계대출 동향'에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 10조1000억원 증가했다.

가계대출 증가는 주택담보대출의 영향이 컸다. 지난달 주담대는 6조3000억원 증가해 전월(4조5000억원) 대비 1조8000억원 늘었다. 금융위는 상반기 활발한 주택거래와 기승인된 집단대출의 실행을 원인으로 지목했다.

지난 5월 SKIET 공모주 청약증거금 환급으로 큰 폭 감소했던 신용대출 등 기타대출도 다시 증가했다. 지난달 기타대출은 3조7000억원 증가했다.

업권별로는 지난달 은행권 가계대출이 6조3000억원 증가했다. 제2금융권 가계대출도 3조8000억원 증가했다. 상호금융의 주담대 및 비주담대, 저축은행과 여전사의 신용대출이 큰 폭으로 늘었다.

금융위는 올 상반기 누적 가계대출은 작년 하반기 이후 급증세가 다소 완화됐다고 평가했다. 다만 높은 주택가격과 활발한 주택거래로 주거 목적 대출수요가 지속되고 있고 생계자금과 투자 목적으로 신용대출 수요도 여전히 높다고 진단했다.

금융위에 따르면 올해 1~5월 중 전국 주택매매 거래 건수는 47만건으로 2019년(25만9000건) 대비 약 2배에 달한다.

금융위 관계자는 "앞으로도 긴장감을 늦추지 않고 지난 1일 발표한 가계부채 관리방안의 차질없는 이행 등 안정적인 가계부채 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

