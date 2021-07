경찰, 7~8월 여름 휴가철 전국 음주운전 집중단속

'원정 술자리' 대비 고속도로 진·출입로 단속도

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 이달 15일부터 8월 휴가철 종료 시까지 자치경찰과 함께 '음주운전 집중단속'을 추진한다고 14일 밝혔다.

경찰은 사회적 거리두기 단계 등 지역 내 상황을 고려해 시·도경찰청 실정에 맞는 맞춤형 단속을 실시함으로써 음주운전 예방 효과를 극대화할 예정이다.

특히 지역별 사회적 거리두기 단계 차이에 따른 타 지역 이동 술자리로 발생할 수 있는 음주운전 사고를 막기 위해 고속도로순찰대 등을 동원, 주요 고속도로 진·출입로 음주운전 단속도 병행한다.

아울러 경찰청은 통계 분석을 통해 추출한 음주운전 사고다발지역 내 음주단속 현황 분석 데이터 등 다양한 통계자료를 각 시·도경찰청에 제공하기로 했다.

올해 상반기(1~6월) 음주사고 발생 건수는 6987건으로 전년 동기 대비 17.7% 감소했다. 사망자 수는 80명, 부상자 수는 1만1008명으로 각각 47.0%, 20.7% 줄었다.

시간대별로는 유흥시설, 음식점에 대한 영업시간 제한 등 사회적 거리두기 조치로 새벽·심야시간대(0시?오전 6시) 음주사고 비율은 감소하고 있으나, 이전 시간대(오후 6시?0시) 음주사고 비율이 증가하는 추세다.

양우철 경찰청 교통안전과장은 "음주운전은 타인의 소중한 생명과 재산을 빼앗는 흉악 범죄임과 동시에 피해 가족의 평온한 일상까지도 송두리째 앗아가는 용서받을 수 없는 테러 행위"라며 "모든 운전자가 음주운전은 도로 위의 시한폭탄임을 인식하고 본인과 상대방을 위한 안전운전에 동참해달라"고 당부했다.

