SKC, 친환경 플라스틱 'SKC 에코라벨' 기술 미국 수출

재활용 가능한 PET 라벨…친환경 플라스틱 생태계 조성

[아시아경제 황윤주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 가 미국의 이스트만과 협력해 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨을 중심으로 한 재활용 가능 PET병 포장재 시장 확대에 나선다. 이스트만은 휴대용 고급물병, 의료용 기기, 가전기기 및 화장품 용기, PET병 열수축필름 등에 쓰이는 플라스틱 원료를 공급하는 글로벌 소재회사다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 는 13일 이스트만과 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨 관련 특허 라이센싱 및 친환경 플라스틱 생태계 조성 업무협약(MOU)을 체결했다. 북미, 유럽 지역 대상이며 기간은 20년이다. 본계약이 체결되면 PET병 포장재 시장에서 재활용이 가능한 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨 컨셉 제품 채택이 빠르게 증가할 것으로 보인다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨은 PET병과 함께 재활용이 가능한 세계 최초 PET병 열수축 포장재’다. PET병과 같은 소재에 재활용 공정에서 씻기는 잉크를 적용한 것으로, PET병과 함께 재활용할 수 있다. 폐기로 인한 환경오염 문제가 없고 재활용이 늘어나 친환경적이다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨은 2016년 7월 미국 플라스틱재활용업체협회 APR(The Association of Plastic Recyclers)로부터 공식인증을 받았고, 시장 수요도 지속적으로 증가하고 있다.

그동안 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 와 이스트만은 PET 재활용성 향상을 위해 각각 재활용 가능 포장재 개발 노력을 기울여 왔다. 양사는 이번 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨 특허 라이센싱을 통해 재활용성 향상을 위해 협력하기로 했다. 아울러 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 와 이스트만은 양사가 협력할 수 있는 분야를 찾아 친환경 플라스틱 생태계를 강화해가기로 했다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 관계자는 "현재 많은 글로벌 고객사가 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,500 2021.07.14 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 에코라벨의 재활용성과 혁신성에 주목해 적용이 늘고 있다"며 "이스트만과 함께 친환경 생태계를 조성하고, 플라스틱 넷 제로를 달성해가겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr