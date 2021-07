"MZ세대도 자산관리 시대"…SC제일銀, 전용 웹 페이지 오픈

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 자산관리 솔루션 ‘프리미어 에이지’의 웹페이지를 개설했다고 13일 밝혔다.

프리미어 에이지는 일종의 자산관리 서비스다. 은퇴자들이 안정적이고 지속적인 소득을 확보하도록 방안을 제시한다. 고객과의 생애 상담으로 나이·자산·수입패턴 등을 분석해 포트폴리오를 설계한다.

웹 페이지 개설은 자산관리 부문에서 MZ세대를 공략하기 위한 전략의 일환이다. 사이트에는 MZ세대를 위한 자산관리 영상과 재테크 성향분석 설문조사 등의 콘텐츠가 제공된다. 웹 페이지 기념 세미나에서는 ‘파이어족을 꿈꾸는 MZ세대의 은퇴준비’가 주제로 포함됐다.

경품 증정 이벤트도 실시한다. 서비스 신청자 선착순 3000명에게는 ‘은퇴 후 30년을 준비하라’를 오디오북으로 제공한다. 오는 8월 말까지 애플리케이션(앱)으로 ‘언택트 휴가를 부탁해 이벤트’에 응모하고 자산관리 상품에 가입하면 커피 쿠폰을 준다. 추첨을 통해 호텔 상품권 등도 함께 증정한다.

